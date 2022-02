Groep Rotterdammers met stadionverbod was die avond in Alkmaar, maar vernielden zij ook het AZ-café?

Heel veel mensen zien het gebeuren en de politie wordt dan ook massaal gebeld, maar als de agenten aankomen, zijn de daders al gevlogen. Op de Geestersingel, een paar honderd meter verderop, worden wel meerdere auto's stilgezet. Dit meldden we al eerder. Maar nu blijkt dat de twintig inzittenden mannen zijn uit Rotterdam en omstreken.

Toch zijn de mannen nog niet aangeduid als verdachte. Sterker nog: er is nog helemaal niemand gearresteerd voor de aanval op het café. Door de onduidelijke beelden, donkere kleding en gezichtsbedekking heeft de recherche grote moeite met het herkennen van de hooligans.

"We werken samen met collega's die gespecialiseerd zijn in voetbalgeweld"

"Een aantal van hen staat ook geregistreerd met een landelijk stadionverbod", aldus politiewoordvoerder Erwin Sintenie. Die avond mogen ze doorrijden, maar het is niet uitgesloten dat ze later alsnog worden opgepakt.

Na een getuigenoproep aan buurtbewoners zijn er tien tips binnengekomen, aldus Sintenie. Wat voor tips dit zijn, kan de politie niet zeggen. Wel worden ze allemaal nagelopen. Net zoals de beveiligingscamerabeelden en vele filmpjes die zijn gemaakt.

"We zijn bezig met de analyse en proberen mensen op camerabeelden te herkennen. Ook werken we samen met collega's die gespecialiseerd zijn in voetbalgeweld."

'Hooligans slaan shit in elkaar'

NH Nieuws sprak eerder met twee bewoners van boven het café, die zaterdag de schrik van hun leven kregen. Eén filmde de aanval.

