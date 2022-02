Diamantair zet eigen overval in scène en drie andere 'inside jobs' in Noord-Holland

Een Amstelvener staat vandaag voor de rechter voor het in scène zetten van de overval op de diamantzaak van zijn vader. Een opvallende zaak, maar niet geheel uitzonderlijk. Het komt vaker voor dat de scheiding tussen personeel en overvaller vervaagd. Wij hebben drie andere van dit soort 'inside jobs' in Noord-Holland op een rijtje gezet.

Inside Jobs - NH Nieuws

Morgen staat Mischa van Gelder, de zoon van diamantair Van Gelder Sr., voor de rechter. Mischa heeft in november 2016 een overval op het familiebedrijf in scène gezet. Hij bekende dat hij samenwerkte met de overvallers om zo een flink bedrag aan verzekeringsgeld op te kunnen strijken. Een uitzonderlijk verhaal zou je denken, maar dit soort 'inside jobs' komen vaker voor.

NH Nieuws publiceert later vandaag een verhaal over de rechtszaak en de impact die de in scène gezette ontvoering destijds op de buurt heeft gehad.

"Vanwege het familie-aspect is deze diamantzaak wel erg uitzonderlijk", vertelt criminoloog Jasper van der Kemp aan NH Nieuws. "Maar het gebruik van insiders is niet heel ongebruikelijk." Wij hebben hier drie Noord-Hollandse 'inside jobs' verzameld. Pakketbezorger zet haar eigen ontvoering in scène Op 7 september vorig jaar belde de 24-jarige postbezorger in paniek de politie. Rond 11.00 uur die ochtend zouden meerdere overvallers haar bestelbus zijn binnengedrongen en de jonge bestuurder hebben bedreigd. De bus stond op dat moment stil in de rustige Toermalijn in Heerhugowaard.

Quote "Insiders zien vaak een makkelijke kans en kennen de juiste mensen die het plan zouden kunnen uitvoeren" jasper van der kemp, criminoloog

Met een wapen tegen haar hoofd gedrukt wordt ze gedwongen om naar een andere locatie te rijden, zo verklaart ze. Na een rit van een kwartiertje naar Geestmerambacht kwam de bus tot stilstand en trokken de overvallers de hele bus leeg. De buit: een tiental peperdure Quooker-kranen van maar liefst 2.000 euro per stuk. Na de 'overval' werd de jonge bezorger achtergelaten met een lege bus. De recherche in Alkmaar startte een onderzoek, waarna het vermoeden ontstond dat de bezorger zelf een rol speelde in de beroving. Op 20 september werd de vrouw aangehouden. De dame is inmiddels weer op vrije voeten gesteld, maar volgens de rechtbank bestaan er weliswaar ernstige verdenkingen van betrokkenheid tegen de bezorger, maar ontbreken momenteel andere gronden om haar langer in de cel te houden. Het onderzoek loopt nog. "Insiders zien vaak een ogenschijnlijk makkelijke kans en kennen de juiste mensen die het plan zouden kunnen uitvoeren", licht Van der Kemp toe. "Vaak is het iemand die bij het bedrijf en werkt en makkelijk informatie kan doorspelen. Bijvoorbeeld over waardevolle ladingen of beveiliging. Als je alle procedures kent van het bedrijf, dan kom je er ook makkelijker mee weg." Tekst loopt door onder de foto.

Nieuwsfoto.nl

Overval op motorzaak blijkt uit duim gezogen Een eigenaresse van een motorzaak op de Blokmakersweg in Den Helder deed op woensdag 30 november 2011 aangifte. Haar winkel zou zijn overvallen door twee mannen. De twee mannen stormden naar binnen en bedreigden de vrouw met een vuurwapen. De politie vertrouwde de zaak niet en deed onderzoek. Hieruit bleek dat de mevrouw het hele verhaal had verzonnen. Het is niet duidelijk of de vrouw destijds is veroordeeld voor haar leugens. Waarom de vrouw de valse aangifte deed, is niet bekend gemaakt. Waardetransport overvallen door broer van de bestuurder Op een bewolkte avond vlak voor kerst reed een waardetransport op de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid. De onopvallende bus zat op dat moment vol met dure spullen, waaronder bijvoorbeeld een lading exclusieve horloges. Rond tien voor half acht wist een man de bus binnen te dringen en bedreigde de bestuurder en bijrijder met een pistool. De man beval het tweetal om naar een rustige parkeerplaats aan de Riekerweg in Nieuw-West te rijden. Hier werd de bus al opgewacht door andere overvallers. De waardevolle lading werd snel overgedragen naar andere auto's, waarna de bus in de fik werd gestoken. De chauffeur en de bijrijder werden op de Riekerweg achtergelaten.

Quote "Maar weinig mensen hebben deze hele specifieke kennis, dus de politie kan erg gericht zoeken." Jasper van der kemp, criminoloog

Een meedogenloze overval, zo leek het. Maar niets bleek minder waar. Eén van de daders werkte namelijk op dat moment zelf voor het bedrijf waarvan de bus was. Verder was de bus helemaal niet herkenbaar als waardetransport. De overvallers moeten dus hebben geweten dat de bus kort voor hij vertrok was volgeladen met luxe goederen. Daarnaast was één van de overvallers de broer van de bestuurder van het busje. Wat ook opviel was de route van het waardetransport. Later bleek dat de bestuurder, nadat hij had gebeld met één van de overvallers, een andere route was gaan rijden dan gepland en hij zijn raampje had opengehouden waardoor hij kon worden bedreigd met een vuurwapen.

"De specifieke kennis van de insider is handig, maar maakt het ook een stuk makkelijker voor de politie", vertelt Van der Kemp. "Maar weinig mensen hebben deze hele specifieke kennis, dus de politie kan erg gericht zoeken." De rechtbank is er dan ook van overtuigt dat er sprake was van een 'inside job'. De daders hebben tot zes jaar cel gekregen, daarnaast moeten de zes mannen een schadevergoeding van 265.000 euro betalen. Straffen Een 'inside job' is verre van een gegarandeerd succes weet Van der Kemp. Bij eenmalige zaken, zoals overvallen, gaat de politie al snel op zoek naar personen die specifieke informatie kunnen hebben. Hoe specifieker de kennis hoe kleiner de poel om uit te zoeken. "Alleen het bewijzen van de insider rol kan weer ingewikkeld zijn", voegt Van der Kemp toe. "Je moet wel duidelijk kunnen maken dat de insider die kennis heeft gedeeld. Als dat enkel mond op mond gegaan is, is dat niet terug te vinden."