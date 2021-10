Drie mannen aangehouden voor nep-gijzeling pakketbezorger

Vervolgens werd ze, met lege bus, door een voorbijganger aangetroffen bij het Geestmerambacht. De recherche in Alkmaar startte een onderzoek, waarna het vermoeden ontstond dat de vrouw zelf een rol speelde in de beroving. Op 20 september werd de vrouw aangehouden, zij zit nog steeds vast.

Op 7 september belde de 24-jarige vrouw de politie, met de mededeling dat zij rond 11.00 uur op de Toermalijn in Heerhugowaard in haar bestelbus was bedreigd en daarna onder bedreiging van een wapen zou zijn meegenomen naar een andere locatie, waar de bus zou zijn leeggehaald. Een tiental dure Quookers kranen, die zo'n 2.000 euro per stuk kosten, zouden daarbij buit zijn gemaakt.

