Dansen tot de handhaving komt: 'de nacht staat op' in Noord-Holland

Vanavond 'staat de nacht op': als protestactie van de nachthoreca, die nog steeds gesloten zijn dankzij de coronamaatregelen, openen clubs en kroegen in Noord-Holland hun deuren. Althans, dat hangt wel af van de hoogte van de dwangsom is die de burgemeester hen oplegt. Dat verschilt namelijk nogal per gemeente.

Een paar duizend euro of 50.000 euro boete: dat maakt behoorlijk wat uit. De Amsterdamse burgemeester Halsema en Pieter Broertjes van Hilversum kozen voor de eerste, lagere optie: 4.500 euro boete voor tenten die in Amsterdam waarschuwingen in de wind slaan om de boel dicht te gooien, 5.000 euro boete voor Hilversumse nachthoreca. Maar volgens burgemeester Wienen van Haarlem is dit een te laag bedrag: eigenaren kunnen dit op de koop toe nemen om toch hun punt te maken. "Dat is alleen maar extra geld wat de sector moet ophoesten." Met een boete van 50.000 euro, neemt hij de Haarlemse nachthoreca zo voor zichzelf in bescherming.

En dat werkt wel, want al gaat Het Patronaat om 21.00 uur open, als er na 22.00 uur een waarschuwing van de gemeente komt, zal directeur Jolanda Beyer het poppodium weer netjes sluiten. "Als we dat niet doen, dan is die 50.000 euro dwangsom gewoon een feit." Maar in tegenstelling tot sommige andere Haarlemse clubs en kroegen, die helemaal niet opengaan, heeft Beyer dan wel een uur lang een statement kunnen maken. "Die nachten moeten terug. Er zijn zoveel mensen voor wie de nacht belangrijk is." Wel organiseert de Haarlemse nachtclub JUNE overdag op de grachten een protest, dat begint bij de Stadsschouwburg om 15.00 uur en eindigt bij de Turfmarkt om 17.00 uur. Iedereen wordt uitgenodigd om aan te sluiten met een bootje. Of de Hilversumse en Amsterdamse nachtclubs de paar duizend boete willen riskeren om hun stem te laten horen, is met de mogelijke versoepelingen in het vizier nog maar de vraag.