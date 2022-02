Halsema waarschuwt Amsterdamse clubs: 4500 euro dwangsom als ze deuren openen

Amsterdamse clubs die dit weekend meedoen aan de protestactie 'de nacht staat op' kunnen een dwangsom van 4500 euro krijgen en bij herhaling gesloten worden. Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de clubs.

Halsema stelt de frustratie van de clubs te begrijpen. "De nacht is een wezenlijk

onderdeel van onze stad. Waar andere sectoren met kleine stapjes open kunnen, staat u al twee jaar achteraan in de rij bij de versoepelingen."

Maar toch wijst ze erop dat de landelijke coronaregels nog gelden. Die moet het stadsbestuur volgens haar 'als vanzelfsprekend' handhaven, zoals telkens zou zijn gebeurd. "Ik vraag u dringend u nog te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat. Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u."

Meerdere clubs gaven vorige week aan om komende zaterdag om 21.00 uur de deuren te openen. Er wordt gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Politiebonden hadden agenten en handhavers vanwege de stakingsacties van de politie opgeroepen niet te handhaven.

Bas Louwers, eigenaar van club Bitterzoet en mede-initiatiefnemer van de actie, zegt dat de opening vooralsnog doorgaat. Wel gaan de clubs nog overleggen. "We hebben de brief zelf nog niet gekregen, dus we hebben nog geen volledig beeld."