Haarlemse club en nachtcafés gaan toch niet open tijdens actie 'De Nacht staat op'

Martijn Bevelander van club June laat aan NH Nieuws/Haarlem105 weten het erg jammer te vinden dat de Haarlemse burgemeester zich hard opstelt, zeker omdat andere steden als Amsterdam een lagere boete hanteren. "Het is willekeur. Ik had verwacht dat hij (Wienen, red.) het oogluikend toe zou staan dat we tot middernacht of één uur open mochten blijven." De al uitverkochte toegangskaarten voor de club voor morgenavond worden nu omgezet naar kaarten voor het eerst mogelijke openingsmoment.

Band met gemeente

De clubeigenaar heeft zich met deze beslissing vooral laten leiden door de band met de gemeente. "Zeker omdat we volgend weekend waarschijnlijk wel open mogen. En we hebben tot nu toe altijd goed contact, dus het is ook 'choose your battles'."

Het is voor Bevelander ook geen optie om toch open te gaan aan het begin van de avond en dan om 22.00 uur te sluiten. "Mensen gaan toch dansen en dan moet ik ze wegsturen. Het is beter om het niet te doen", verzucht hij. Poppodium Patronaat beslist aan het eind van de middag of ze toch nog een avondactie gaan voeren.

Was die versoepeling in de coronamaatregelen voor de nachthoreca niet aanstaande geweest, dat had Bevelander wellicht een andere keuze gemaakt over deze protestactie. En dat de Haarlemse burgemeester zich zo strikt opstelt, vindt de clubeigenaar jammer.

Uitlaatklep

Zoals het er nu naar uitziet laat het kabinet dinsdag tijdens de persconferentie weten dat de nachthoreca vanaf volgende week zaterdag tot 01.00 uur open mag zijn. "Dat tijdstip maakt mij niet zoveel uit. Dat ging in oktober vorig jaar ook goed. Het is belangrijk dat de mensen weer een uitlaatklep hebben."

Overigens gaat de Haarlemse actie zaterdag overdag met dj's op boten varend door de grachten wel door.