Vanmiddag feestelijk protest van Haarlemse clubs en nachthoreca op de grachten

Poppodium Patronaat en nachtclub June varen vanmiddag met sloepen over de Haarlemse grachten om aandacht te vragen voor volledige opening van het nachtleven in de stad. Ze roepen alle Haarlemmers op om met bootjes mee te varen of over de kade mee te wandelen.

De feestelijke boottocht zal ongeveer twee uur duren. De start is rond 15.00 uur ter hoogte van de Raambrug bij de Stadsschouwburg. Via de Gasthuisvest gaat de tocht verder over het Spaarne, de Nieuwe Gracht en bij de Manegebrug wordt er omgekeerd. Dezelfde route wordt teruggevaren, het eindpunt ligt in de buurt van de Turfmarkt. Tekst loopt door onder de routekaart.

Pelle Loopik, nachtprogrammeur bij Patronaat, zal meevaren op één van de twee boten. "Op de boten staan dj's die vaker bij Patronaat en June draaien. Het wordt een feestelijke en gezellige optocht, maar natuurlijk met een serieuze boodschap." Met de botenoptocht willen de Haarlemse nachtclubs laten zien én horen dat ze zo snel mogelijk weer volledig open willen. Komende dinsdag worden er weer nieuwe versoepelingen door het kabinet bekendgemaakt, maar dat is nog niet voldoende voor de nachtclubs. "Er wordt nu gesproken over opening tot 01.00 uur 's nachts, maar dat is voor de meeste nachthoreca niet toereikend. We willen gewoon een duidelijk perspectief, bijvoorbeeld een concrete datum wanneer alles weer open mag", aldus Loopik. Tekst loopt door na foto.

Een optreden op anderhalve meter in het Patronaat - Alain Timmers

Oorspronkelijk maakte de grachtentocht onderdeel uit van de veel grotere protestactie 'De Nacht Staat Op', waarbij nachthoreca door het hele land hun deuren zouden openen tot 04.00 uur 's nachts. Maar omdat burgemeester Wienen besloot te gaan handhaven en er zelfs een boete opgelegd kan worden van 10.000 tot 50.000 euro, zien de meeste nachtclubs af van het nachtprogramma. Patronaat blijft wel uit protest open in de avond, maar zal de deuren sluiten zodra handhavers een eerste waarschuwing geven, zo liet directeur Jolanda Beyer al weten aan NH Nieuws/Haarlem105. Onderweg even stoppen De organisatie van de botenoptocht heeft alle plannen besproken met de gemeente. Wie mee wil varen, moet zich van tevoren wel even aanmelden via de site van Patronaat. Deelnemers worden opgeroepen om gezellig en feestend achter de boten van Patronaat en June te varen, maar zonder alcohol aan boord en met de instructie geen zwerfvuil in het water achter te laten. De bootjes zullen onderweg op vier plekken stoppen. "Het gaat om locaties waar het normaal wel druk is op zaterdagmiddag. Bijvoorbeeld op het terras bij molen De Adriaan. Dan kunnen de mensen de actie wat langer zien en van de muziek genieten", aldus Loopik. Tegen 17.00 uur is de protestactie weer afgelopen.

Mediapartner Haarlem105 zal live verslag doen van de botenparade. Die uitzending zal straks ook online bij NH Nieuws te zien zijn. De uitzending begint rond 15.00 uur.