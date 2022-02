Wienen haalt uit naar Halsema om lagere boete voor nachthoreca: "Onzin in mijn ogen"

Tijdens een vragenuur in de gemeenteraad toonde Wienen weliswaar begrip voor de acties, maar wees hij erop dat de regels niet in Haarlem worden gemaakt. Sinds gisteren is er stevige kritiek op het besluit van de burgemeester. Veel partijen roepen op tot 'een tussenoplossing'.

Wienen houdt het echter op ‘regels zijn regels’. “We hebben te maken met de grootste crisis sinds de oorlog. Twee jaar lang zit de samenleving op slot. Dat gebeurt op basis van de regels van de overheid”, aldus Wienen. “Als wij de indruk geven: die regels doen er niet toe, dan is het gezag van de overheid in het geding.”

'Lager bedrag heeft geen effect'

Volgens de burgemeester hadden de nachtclubs nog gehoopt op een lagere dwangsom, maar daar is geen ruimte voor volgens de burgemeester. Hij heeft dan ook stevige kritiek op de Amsterdamse burgemeester, die ‘slechts’ een boete van 4500 euro gaat opleggen. Hij noemt de boete van Halsema zelfs een 'pestboete'.