Gemeente waarschuwt Hilversumse nachtclubs: "Wij gaan wél handhaven"

De gemeente Hilversum zal wél handhaven bij het niet naleven van de coronaregels in het Hilversumse nachtleven. Dat meldt de gemeente in een brief aan horeca-ondernemers. Zeker vier nachtclubs willen uit protest morgen hun deuren openslaan, maar worden nu dus van tevoren gewaarschuwd. "Een dwangsom van 5.000 euro voor iedere overtreding", meldt een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente schrijft in de brief dat er onduidelijkheid is ontstaan over de opstelling van de gemeente rondom de protestactie. "Als we eerder deze week niet duidelijk zijn geweest in onze communicatie, bieden we hiervoor onze excuses aan", aldus de gemeente.

"We hebben veel kosten gemaakt om de zaak draaiende te maken, we zitten met de handen in het haar"

Bedrijfsleider van feestclub Shots is dan ook verbaasd over de inhoud van de brief. "We hadden veel liever gehad dat het meteen duidelijk was vanaf maandag, maar er is dus via allemaal vage berichten via via doorgekomen van er niet gehandhaafd wordt. We hebben veel kosten gemaakt om de zaak draaiende te maken voor morgen, we zitten met de handen in het haar."

Of de actie in het Hilversumse nachtleven doorgaat, is nog niet bekend.