LIVE NH Sport met FC Volendam - Jong FC Utrecht en Telstar - De Graafschap

In de eerste divisie kan FC Volendam vanavond een nieuw clubrecord neerzetten: als de ploeg van trainer Wim Jonk niet verliest, zijn de Volendammers 22 wedstrijden achtereen ongeslagen. Of dat lukt tegen Jong FC Utrecht hoor je vanaf 19.00 uur op NH Radio.

Op papier moet de klus goed te klaren zijn. Jong FC Utrecht verzamelde minder dan de helft van het aantal punten dat FC Volendam heeft. De laatste acht wedstrijden gingen verloren en in de laatste vier potjes wisten de beloften niet te scoren. Toch had het Nieuwe Oranje het eerder dit seizoen knap lastig en werd er op Zoudenbalch maar moeizaam met 1-0 gewonnen .

Trainer Jonk, die tot zijn grote ongenoegen rechtsback Denso Kasius in de transferwindow naar Bologna zag vertrekken, kan niet over een volledig fitte selectie beschikken. Zo ontbreken Kevin Visser, Brian Plat, Mike Eerdhuijzen en Derry John Murkin. Dean James is wel van de partij.

De aftrap bij FC Volendam - Jong FC Utrecht is om 20.00 uur. Edward Dekker doet verslag vanuit Volendam waar voor het eerst sinds lange tijd weer publiek op de tribunes welkom is.

Telstar - De Graafschap

Een karrevracht afwezigen. Telstar zit duidelijk in de hoek waar de klappen vallen. Twaalf spelers zijn vanavond in de thuiswedstrijd tegen De Graafschap niet inzebaar. Ondanks alle tegenwind vallen de meest recente resultaten niet eens tegen. Met acht punten uit vijf wedstrijden staan de Velsenaren in de derde periode op gelijke hoogte met de Superboeren.

In de uitwedstrijd eerder dit seizoen hielp Glynor Plet zijn ploeg vanaf de strafschopstip aan één punt. Frank van der Meijden is vanavond de verslaggever in Velsen-Zuid.