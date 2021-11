Late goal brengt FC Volendam weer alleen aan kop in eerste divisie

Door een doelpunt van invaller Achraf Douiri heeft FC Volendam vanavond gewonnen van Jong FC Utrecht: 0-1. In de 82e minuut tikte de rechtsbuiten een voorzet van Daryl van Mieghem binnen. Door de zege staat Het Nieuwe Oranje weer alleen bovenaan in de competitie.

In de slotfase kwamen de drie punten van FC Volendam nooit in gevaar. Daardoor is de ploeg uit het vissersdorp weer alleen koploper. De voorsprong op Excelsior is drie punten na zestien wedstrijden. Nummers drie en vier FC Emmen en De Graafschap volgen op vijf punten.