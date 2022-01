Bizarre situatie voor Telstar-verdediger Molenaar: "Onze materiaalman gaf training"

Telstar kende een vreemd weekend. Zondag speelde het 0-0 gelijk tegen Almere City FC. Op zaterdag testten trainer Andries Jonker en assistent-trainer Michael Dingsdag positief. "Wij hadden toen geen trainers meer over dus onze materiaalman gaf ons training", aldus verdediger Jip Molenaar.

Ook hoofd jeudopleiding Rory Roubos werd opgetrommeld om Telstar zaterdag training te geven. "Een bizarre situatie, maar wij leven ook in bizarre tijden. Wij schrokken wel even. Onze materiaalman Dirk van der Lugt begon met de training en later kwam Rory", vertelt Molenaar.