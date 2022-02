Verbolgen Wim Jonk snapt helemaal niets van transfer Denso Kasius: "Potentie voor hoger niveau"

Over hoe Wim Jonk de rechtsbackpositie bij FC Volendam gaat invullen, wil hij niets kwijt. "Dat ga je morgen zien", aldus de trainer. Over de transfer van Denso Kasius naar Bologna is hij uitgesproken. "Ik houd niet van middelmaat."

Op de laatste dag van de transfermarkt werd bekend dat de Italiaanse club Kasius per direct wegkaapt bij Volendam. "Dat is helaas voor ons", zegt Jonk. "Hij is talentvol, maar heeft nog stappen te maken. Dit is dan een enorme stap", doelt de trainer op het niveau in de Serie A. De competitie kent hij als geen ander, want zelf speelde de oefenmeester tussen 1993 en 1995. Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk zet vraagtekens bij overstap Denso Kasius naar Bologna - NH Sport / Stephan Brandhorst

"Dit is gewoon een jongensdroom", zei Kasius afgelopen zondag tegen NH Sport over zijn transfer. "Zo'n kans krijg je misschien maar één keer in je leven". Kasius werd tot het einde van het seizoen gehuurd van FC Utrecht, dat hem voor meer ddan drie miljoen euro aan Bologna verkocht. Volendam had daar niets tegen in te brengen en moest de 19-jarige rechtsback tussentijds afstaan. Historie Morgenavond speelt de ploeg van Jonk mogelijk een historische wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Als de Volendammers niet verliezen, gaat het clubrecord uit het seizoen 1969/1970 eraan. Dan zet Het Nieuwe Oranje een reeks van 22 wedstrijden zonder nederlaag neer. "Ik houd wel van records verbreken", aldus Jonk. Tekst loopt verder onder het artikel.

Ziekenboeg In de thuiswedstrijd, waarin het publiek weer terugkeert aan de Dijk, moet Volendam het doen zonder een aantal spelers. Kevin Visser heeft een terugslag gekregen nadat hij weer wedstrijden meespeelde, Mike Eerdhuijzen is in contact geweest met iemand die corona heeft en is zelf ook licht verkouden.

Wim Jonk: "In deze wereld leven we al een lange tijd" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Ook de langer geblesseerden Derry John Murkin en Brian Plat zijn nog afwezig. Dean James trainde weer volop mee en is inzetbaar. Damon Mirani kampte de afgelopen week met corona, maar trainde mee en is vrijwel zeker van de partij. De wedstrijd FC Volendam - Jong FC Utrecht is vrijdagavond live te volgen op NH Radio. De wedstrijd begint om 20.00 uur.