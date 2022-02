Stokoud record gaat eraan als FC Volendam niet verliest van Jong FC Utrecht

13 augustus 2021. Dat was de laatste dag dat FC Volendam een competitiewedstrijd verloor. Inmiddels is het elftal van Wim Jonk al 21 wedstrijden op rij ongeslagen gebleven. Bij winst op Jong FC Utrecht verbreekt Het Nieuwe Oranje morgen een stokoud record.

In het seizoen 1969/1970 zette Volendam in de eerste divisie ook een reeks van 21 wedstrijden op rij zonder verlies neer. Het elftal van Hans Croon bleef toen van 2 september 1969 tot 5 april 1970 bespaard van een nederlaag. In het archief van Cor Tol uit Volendam zijn alle cijfers van dat seizoen nog terug te vinden.

Kampioensploeg

"Dat was een heel goed elftal", weet Jan Ruiter zich nog te herinneren. De inmiddels 75-jarige Enkhuizer stond in dat seizoen steevast onder de lat. Ook spelers als Arnold Mühren, Wim Kras, Klaas Karregat, de gebroeders Bol, Jack Hoogland, Meeuwis Majoor en Wim 'ballap' Kwakman maakten deel uit van het team dat aan het einde van de rit op de Heen en Weer 2 stond en dus promoveerde.