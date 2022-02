Zwaar gehavend Telstar tegen het 'gepolijste' De Graafschap van Robbemond

Andries Jonker keerde deze week weer terug op het trainingsveld na een coronabesmetting. Op donderdag concludeerde de oefenmeester van Telstar dat hij morgenavond tegen De Graafschap twaalf spelers mist. Zo ontbreken sterkhouders als Ronald Koeman Jr., Tom Overtoom, Delvechio Blackson en Ozan Kökcü.

Ook binnen de technische staf is het kommer en kwel. Zo waren vandaag op de afsluitende assistent-trainer Anthony Correia en de keeperstrainer afwezig. Correia was zondag nog eindverantwoordelijk bij Telstar vanwege de absentie van Jonker. Robbemond Tegenstander De Graafschap is wat afgezakt op de ranglijst. De Superboeren staan zevende en directe promotie lijkt ver weg voor de ploeg van Reinier Robbemond. De coach uit Heerhugowaard nam afgelopen zomer het stokje over van Mike Snoei. Volgens Andries Jonker is De Graafschap ook geen titelkandidaat, omdat ze een makkelijk scorende spits missen. Tekst loopt verder onder de video.

Kwantiteit ipv kwaliteit Telstar versterkte zich vorige maand met Giovanni, Randy Wolters, Stanley Akoy en Jay Kruiver. Toch kijkt Jonker niet met een heel tevreden gevoel terug naar de transfermarkt. De coach van de Witte Leeuwen vindt dat er vooral is geïnvesteerd in de kwantiteit van de selectie in minder in de kwaliteit. Tekst loopt verder onder de video.

De wedstrijd tegen De Graafschap is de eerste thuiswedstrijd weer met publiek voor Telstar. Het stadion biedt dan plek voor een derde van de capaciteit. De Velsenaren beschikken sinds kort wel over een extra tribune aan de noordzijde. Dat betekent wel dat er plek is voor alle vijfhonderd seizoenskaarthouders. Telstar - De Graafschap begint vrijdagavond om 20.00 uur en live te volgen op NH Radio. Net als de wedstrijd FC Volendam - Jong FC Utrecht.