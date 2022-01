Jay Kruiver verlaat FC Volendam en gaat spelen voor Telstar

De Zaankanter speelde vooral voor Jong FC Volendam. "Bij Volendam is hij één keer ingevallen. Hij kon daar niet echt doorbreken. Volendam is dan een fantastische buurman die prima meerwerkt aan deze overstap", aldus Telstar-trainer Andries Jonker.

In de jeugd speelde Kruiver voor Zaanlandia, Ajax en FC Volendam. Kruiver is naar Velsen-Zuid gehaald omdat Yaël Liesdek lang uit de roulatie is. Yassine Zakir was de enige rechtsback die nog over was in Velsen-Zuid. Met de komst van Kruiver is die positie dus weer dubbel bezet.