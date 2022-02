Hoe ga je als stad om met flitsbezorgers? "Het is wachten op boze bewoners"

Inmiddels kun je in vier Noord-Hollandse steden boodschappen binnen tien minuten aan de deur laten bezorgen door flitsbezorgers. In Amsterdam wordt er al geprotesteerd tegen de afgeplakte 'darkstores' en racende bezorgers, maar in andere Noord-Hollandse steden moeten de bezorgbedrijven nog voet aan de grond krijgen. "Dat is slechts een kwestie van tijd", aldus een woordvoerder van Flink.

In Amsterdam zijn ze binnen één jaar een vast onderdeel van het straatbeeld geworden: de flitskoeriers van de bedrijven Gorillas, Zapp, Getir en Flink. Er worden miljarden in geïnvesteerd en de eerste samenwerking met een 'echte' supermarkt is een feit. De flitsbezorgers beloven binnen tien minuten je boodschappen aan de deur te bezorgen.

In Haarlem rijden de bezorgers van Flink, Gorillas en sinds dit jaar ook Getir rond. In Amstelveen bezorgen Zapp, Flink en Getir jouw boodschappen binnen tien minuten, en in Hilversum is Flink nog de enige flitsbezorger.

Voor velen is deze snelle service een uitkomst, maar niet iedereen zit daarop te wachten. Omwonenden ervaren geluidsoverlast, de racende bezorgers op het fietspad zetten de verkeersveiligheid onder druk en het gaat ten koste van het 'gewone' winkelen.

'Bewoners worden helemaal gek’

In De Pijp in Amsterdam zijn binnen een straal van nog geen 300 meter drie panden omgetoverd tot 'darkstore'. Dit zijn afgeplakte 'winkels' waar de bezorgers hun boodschappen ophalen. Als bezoeker kan je hier niet naar binnen. De bevoorrading van die darkstores door vrachtwagens en het ophalen van de boodschappen door de koeriers zorgen voor drukte en geluids- en verkeershinder. Deze stores moeten in het centrum van de stad zijn gevestigd om de beloofde bezorgtijd van tien minuten te halen. "Ze willen gewoon fietsend naar binnen rijden. Dan klettert het over de drempel heen. Bewoners worden helemaal gek", vertelde bewoner Joost Munning aan NH Nieuws. "De mooie winkels verdwijnen en die worden vervangen door afgeplakte winkels, dat is niet wat je wilt in een buurt."

De darkstores vallen onder het bestemmingsplan detailhandel en zouden zich dus op elke plek kunnen vestigen waar een winkel zit of zat. "Er staan nu overal genoeg winkelpanden leeg om over te nemen" vertelt Peter Ter Hark, docent vastgoed bij Fontys Hogescholen en expert op het gebied van supermarktvastgoed. Als ze er eenmaal zijn is het lastig om dit als gemeente tegen te houden, weet hij. "Dan heb je echt een speciale verordening nodig, net zoals bij de souvenir- en nutellashops.”