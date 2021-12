Amsterdam NL V Buren blij met actie tegen magazijn flitsbezorgers: "Ik slaap nu in de woonkamer"

Het nieuws dat stadsdeel West het magazijnpunt van flitsbezorgers uit de Fagelstraat probeert te weren komt voor de bewoners van de Fagelstraat als geroepen.

Stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst zegt dat er een brief wordt gestuurd waarin staat dat er gehandhaafd wordt op het bestemmingsplan. "Dat betekent dat we niet meer willen dat de dark store (het magazijnpunt, red.) op deze locatie zit. Omdat het niet past." Volgens haar is het een woonstraatje 'waar dit soort functies helemaal niet in moeten zijn'.

Quote "Er wordt geschreeud. Ze gaan het magazijnpunt in en uit en er staan vrachtwagens" bewoner fagelstraat

Bewoners zouden namelijk slecht slapen door het geluid van de bezorgers en de vrachtwagens die het punt bevoorraden. "Mensen slapen op de bank omdat ze niet kunnen slapen", vertelt een bewoner. "Ik heb mijn bed zelf ook naar de woonkamer verplaatst. Omdat er geschreeuwd wordt. Ze gaan het magazijnpunt in en uit en er staan vrachtwagens." Het stadsdeel doet nog onderzoek naar andere magazijnpunten. Toch denkt Van der Horst niet dat alle dark stores uit West geweerd gaan worden. "Ik denk dat het naïef is om deze functie helemaal uit Amsterdam te weren. Ik vraag me ook af of je het zou moeten willen. Er is heel veel vraag naar. Ik denk dat wij vanuit de gemeente heel sterk duidelijk moeten maken waar we dit wel en niet willen."

Verdienmodel GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker is blij dat er nu 'concrete stappen' worden gezet. "Wij hebben herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de overlast en de komst van deze bedrijven. Die met hun verdienmodel een wedstrijd in de stad spelen om wie de grootste wordt. Met alle gevolgen voor de omwonenden. Of de dark store in de Fagelstraat inderdaad verdwijnt is nog niet duidelijk, omdat het bedrijf nog juridische stappen kan ondernemen.