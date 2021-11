Amsterdamse buurt klaar met overlast flitsbezorgers: "De Pijp wordt één groot distributiecentrum"

Bewoners van de Amsterdamse buurt De Pijp zijn helemaal klaar met de overlast van de verschillende 'dark stores', zoals de distributiecentra van snelle boodschappenservices worden genoemd. De flitsbezorgers rijden volgens de bewoners de hele dag (en soms ook nacht) af en aan en maken daarbij veel herrie. Ook staat de stoep constant vol met fietsen. Ruim honderd bewoners hebben nu een brief geschreven aan de gemeenteraad met de vraag om hier iets aan te doen.

Flitsbezorgers - NH Nieuws

Ze zijn er pas een jaar. maar nu al niet meer uit het straatbeeld te denken: de flitskoeriers van de bedrijven Gorillas, Zapp, Getir en Flink. Voor velen een ideale manier om snel aan je boodschappen te komen, meestal binnen 10 minuten. Maar niet iedereen is tevreden met deze ontwikkeling. "De Pijp wordt gewoon een groot distributiecentrum", aldus bewoner Joost Munning. "Mooie winkels verdwijnen, daar komen winkels voor terug die afgeplakt zijn. Dat is gewoon niet wat je wilt in de buurt. Het komt de leefbaarheid niet ten goede.""

Quote "Mooie winkels verdwijnen, daar komen winkels voor terug die afgeplakt zijn" JOOST MUNNING, BEWONER DE PIJP

In De Pijp zijn binnen een straal van nog geen 300 meter drie panden omgetoverd tot 'dark store'. Munning vertelt dat de buurt vooral de constante geluidsoverlast zat is: "Nu doet de bezorger het vrij rustig", zegt hij als-ie naar een fietskoerier wijst, "maar normaal gesproken willen ze ook gewoon fietsend naar binnen rijden. Dan klettert het over de drempel heen. Bewoners worden helemaal gek."

Onderzoek GroenLinks-raadslid Elisabeth IJmker ziet de problemen ook en heeft zorgen over de ontwikkeling van de bezorgdiensten in de stad. Daarom diende zij afgelopen zomer een motie in voor onderzoek naar de effecten van de diensten en stelde zij deze week vragen aan het college. "We zien dat veel bewoners in verschillende buurten daar veel last van hebben en dat er nog eigenlijk heel weinig aan gedaan wordt", aldus IJmker. "Er worden wel hier en daar handhavingsverzoeken ingediend, maar de gemeente heeft nog weinig middelen om daar iets aan te doen."

Quote "Het is niet verstandig om een vestiging midden in een woonwijk te plaatsen" ELISABETH IJMKER, RAADSLID GROENLINKS

Gorillas en Flink laten aan AT5/NH Amsterdam weten in contact te staan met de buurtbewoners en te willen bijdragen aan een prettige woon- en werkomgeving. Zo laat Flink weten: "Wij selecteren onze hub-locaties nauwkeurig op basis van ruimtelijkheid zodat onze werknemers binnen kunnen pauzeren en fietsen binnen worden opgeslagen. Wij doen er alles aan om te zorgen dat de communicatie met de buren goed verloopt." Als het aan IJmker ligt worden de problemen snel opgelost. "Wat wij nu hebben gevraagd is om te kijken in wat voor panden deze bedrijven zich vestigen. Het is bijvoorbeeld, door al die overlast waarvan we nu horen, niet verstandig om een vestiging midden in een woonwijk te plaatsen".