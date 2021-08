ABN Amro pleit voor reguleren wildgroei flitsbezorgers: "In 2020 bijna 100% toegenomen"

Bijna vier op de tien consumenten verwachten hun maaltijdbestelling tussen 20 tot 30 minuten thuisbezorgd te krijgen. Dat leidt tot een wildgroei van flitsbezorgers en tot gevaarlijke verkeerssituaties. Regulering en betere arbeidsomstandigheden zijn erg belangrijk om de groei van het aantal bezorgers in goede banen te leiden, zegt ABN Amro naar aanleiding van een marktverkenning. Dat is te lezen in zakentijdschrift Emerce .

Het aantal maaltijdbestellingen is sinds de coronacrisis explosief gestegen. Zo is in april 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019 maar liefst 98 procent meer uitgegeven aan bezorgmaaltijden, zowel via platforms als bij restaurants, blijkt uit transactiedata van ABN Amro. Tussen januari en juni 2021 is maandelijks ruim twee keer zoveel omzet gerealiseerd dan in een gemiddelde maand in 2019. ABN Amro verwacht dat deze groei zich zal voortzetten. De cijfers zijn landelijk, maar in Amsterdam is de fietskoerier ook bezig met een enorme opmars.

Wel is sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen sprake van een verschuiving binnen restaurants. Zo komen de uitgaven aan maaltijden in restaurants voor het eerst boven het niveau van 2019 (+13 procent), terwijl bezorgingen door restaurants juist weer afnemen ten opzichte van voorgaande maanden. Maaltijdbezorging buiten platforms zal de komende jaren naar verwachting minder hard groeien dan tijdens de coronapandemie.

Maar liefst 70 procent van de consumenten vindt het prima als bezorgmaaltijden worden bereid in industriële keukens. Door gebruik te maken van zulke centrale keukens hoeft niet geïnvesteerd te worden in een kostbare locatie en kunnen de kosten relatief laag blijven.

Ook abonnementen – waarbij gebruikers een vast bedrag per maand betalen in ruil voor bijvoorbeeld wekelijks een menu – zijn in opkomst. Bijna de helft van de consumenten heeft hierin interesse. Een gevarieerd menu (36 procent) is een belangrijke voorwaarde en samenwerking met nabijgelegen restaurants biedt hiervoor volgens ABN Amro goede mogelijkheden.