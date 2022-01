'Cruciale getuige Mallorca heeft geen nieuwe bewijzen of beelden'

De nieuwe getuige in de Mallorca-zaak waar de afgelopen twee maanden zo hard naar werd gezocht zou weinig nieuws te melden hebben. Meerdere betrokkenen geven aan dat de man 'vrij weinig weet' en geen nieuwe feiten op tafel kan leggen, blijkt uit onderzoek van de Gooi- en Eemlander . Justitie laat tegen NH Nieuws weten de beweringen niet te willen bevestigen of ontkennen.

De getuige zou bovendien ook geen nieuwe videobeelden hebben, waar wel op gehoopt werd.

Nieuwe beelden of de getuigenis konden voor de recherche het laatste puzzelstukje zijn in het onderzoek naar de zware mishandeling van Carlo Heuvelman. De cruciale getuige lijkt voor nu niet dat puzzelstukje te kunnen geven.

Nieuwe verdachte

De belangrijke getuige rondom de mishandeling en dood van Carlo Heuvelman meldde zich woensdag bij de politie, nadat er de avond ervoor herkenbare beelden van hem op televisie werden vertoond.

Toen gaf de politie al aan dat de getuige waarschijnlijk relevant was voor het onderzoek. "We weten dat deze meneer dichtbij de mishandelingen heeft gestaan, omdat hij te zien is op andere beelden die we van het geweld hebben. Dus zijn informatie is hoe dan ook waardevol voor ons", aldus een woordvoerder van de politie.

Dat lijkt nu dus niet zo te zijn. Wat de eerder cruciaal geachte getuige dan wel precies verklaard heeft, is onbekend.

Onderzoek lijkt muurvast te zitten

Als de man de recherche daadwerkelijk niet verder kan helpen, is dat een flinke tegenvaller voor het onderzoek. Hoewel de recherche tientallen getuigen heeft gesproken en veel videobeelden bekeken heeft, ontbreekt er juist nog beeld van de fatale mishandelingen van Carlo Heuvelman.

Om toch meer informatie los te weken over wat er afgelopen zomer precies gebeurd is op het Spaanse vakantie-eiland heeft de recherche onder meer al undercover-agenten ingezet om bij een van de hoofdverdachten.