Nog afwachten of Mallorca-getuige daadwerkelijk 'mogelijk cruciale' beelden heeft

Het blijft nog even afwachten of de 'mogelijk cruciale' getuige van het zware geweld tegen later overleden Carlo Heuvelman op het Spaanse eiland Mallorca, de politie daadwerkelijk een stap verder kan helpen met het onderzoek naar het geweld. Dat laat een woordvoerder van de politie desgevraagd weten.

Of de lang gezochte getuige de mishandelingen heeft gezien en er beelden van heeft, weet de politie nog niet. "Deze meneer heeft zich gisteren nadat de herkenbare beelden openbaar waren gemaakt gemeld bij ons, maar we hebben hem verder nog niet over de zaak gesproken", zo laat de politie weten. "Dat moet dus nog gebeuren. Er worden nu afspraken met hem gemaakt om verder met hem te spreken over wat er gebeurd is en wat hij er over weet."

De recherche was de afgelopen twee maanden op zoek naar de man . Het heeft er alle schijn van dat de man de zware mishandeling van Carlo Heuvelman van dichtbij heeft gezien en mogelijk ook heeft gefilmd. Deze beelden of de getuigenis van de man zouden voor de recherche het laatste cruciale puzzelstukje kunnen zijn in het onderzoek naar het zware geweld.

"Zijn informatie is hoe dan ook waardevol voor ons, al zal dus moeten blijken of het echt de cruciale informatie is die we hopen te krijgen"

De kans bestaat daarmee ook dat de zoektocht naar de getuige voor niets is geweest, omdat de man helemaal niets weet. "Maar dat is echt niet waar we vanuit gaan. We weten dat deze meneer dichtbij de mishandelingen heeft gedaan, omdat hij te zien is op andere beelden die we van het geweld hebben. Dus zijn informatie is hoe dan ook waardevol voor ons, al zal dus moeten blijken of het echt de cruciale informatie is die we hopen te krijgen."

Lang gewacht

Het heeft lang geduurd voordat de politie de 'mogelijke cruciale' getuige daadwerkelijk te pakken had. Twee maanden geleden werden voor het eerst onherkenbare beelden van de man getoond, maar los van een paar losse tips bleef het verder stil op de lijn.

Pas nu de foto's herkenbaar gepubliceerd werden, stapte de man naar de politie. "We weten ook nog niet waarom dat zo lang heeft geduurd", verklaart de politie. "Het zou natuurlijk kunnen dat deze meneer zichzelf nu pas herkend heeft. We gaan niet uit van opzet."

De man - van wie de politie ook nog niet kan zeggen wie hij is en waar hij vandaan komt - gaat uitgebreid gehoord worden door de recherche. Komende vrijdag behandelt de rechtbank een volgende regiezitting en pro-formaztting over de Mallorca-zaak, waar hoe dan ook drie van de vier hoofdverdachten bij aanwezig zijn. Het is zo goed als uitgesloten dat er dan al meer bekend wordt over de getuigenis van de man.