Handhaving dreigt voor cultuurprotesten in provincie

Burgemeesters in onze provincie hebben laten weten morgen te gaan handhaven bij het aangekondigde ludieke protest van de cultuursector. Verschillende theaters zullen worden omgedoopt tot kapsalon en in een aantal musea kan worden gesport. "Met dit soort acties leg je de druk bij de burgemeesters neer en je moet je afvragen of dat goed is", aldus de burgemeester van Den Helder.

In Alkmaar zal burgemeester Schouten op dezelfde manier handhaven als bij het protest van de horeca afgelopen zaterdag . Dat betekent: eerst praten, dan waarschuwen en pas op het laatst sancties treffen. "Ik heb echt begrip voor de nood van de cultuursector. En dan met name voor de makers, de zzp'ers die het echt op eigen kracht moeten doen", aldus de Alkmaarse burgemeester.

De Amsterdamse burgemeester Halsema stuurde gistermiddag een brief aan de culturele instellingen met daarin de mededeling dat de coronamaatregelen niet voor niets zijn. "Die heeft het college te handhaven. Dit betekent dat u handhaving kunt verwachten indien u uw voornemen doorzet." Wel geeft Halsema aan dat de culturele sector belangrijk is voor de stad en dat een andere demonstratie wel wordt gefaciliteerd, als die binnen de regels valt.

De burgemeesters van Haarlem (Jos Wienen) en Haarlemmermeer (Marianne Schuurmans) geven in het Haarlems Dagblad aan op dezelfde manier met de regels om te gaan. Een woordvoerder van Wienen zegt dat de burgemeester morgen door middel van een waarschuwing zal sommeren om op een bepaalde tijd dicht te zijn.

Geen toestemming

De burgemeester van Den Helder gaf eerder vandaag al aan geen toestemming te verlenen voor de protestactie. Theater de Kampanje doet daarom niet meer mee. Burgemeester Jan de Boer van Den Helder heeft begrip voor de situatie in de cultuursector, maar is met handen gebonden: "Die toestemming kon ik niet geven. Ik moet mij als burgemeester ook aan de regels houden. Ik kan niet zeggen 'omzeil de wet maar'."

Hij heeft het gevoel dat hij nu uit moet leggen waarom hij zich aan de regels houdt. "En welke actie volgt daarna? Met dit soort acties leg je de druk bij de burgemeesters neer en je moet je afvragen of dat goed is."

Verbazing

Het verbaast zanger en podcastmaker Ed Struijlaart ten zeerste. "Aangezien we al sinds vrijdag hard op de trommel aan het slaan zijn", vertelt hij op NH Radio. "Dat ze nu pas zeggen te gaan handhaven, vinden we typisch en tekenend voor hoe er met de cultuur wordt omgegaan in Nederland." Het is niet de reactie die hij van burgemeesters had gehoopt, gezien zij dit weekend toestonden dat de horeca actievoerde. "Dit verbaast ons onwijs."

Struijlaart denkt er niet aan om de actie stop te zetten. "We gaan gewoon door, absoluut. Het is natuurlijk onzin dat ze dit gaan verbieden. We doen het compleet volgens de regels die er zijn." Hij vindt het niet terecht dat je in buurlanden wel naar de film en het museum kan, en ook gek dat je wel naar een sekswerker kan en niet naar het theater. "Wij worden genaaid en het is niet eens lekker."