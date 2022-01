Theater Den Helder heeft actie afgeblazen, theater in Den Hoorn heeft Theo Maassen

Bij theater de Kampanje in Den Helder is de teleurstelling groot. Ze hadden de zaken voor de ludieke 'kappersactie' van morgen al bijna in kannen en kruiken. De theaters worden even omgedoopt tot kapsalon, omdat de kappers wel al open mogen van de regering. Maar de burgemeester kon geen toestemming geven voor de actie. Aan de andere kant van het Marsdiep zien de zaken er anders uit: in theater De Toegift in Den Hoorn komt cabaretier Theo Maassen morgen de mensen vermaken.

Gemeente Den Helder

"Toen ik de actie voorbij zag komen zaterdag, dacht ik meteen 'dit wil ik!'", zegt programmeur Kim Smit van Theater de Kampanje. "En ook onze directeur was enthousiast. Ik had al heel snel drie kappersstoelen, er meldde zich een nagelstudio en een lokale band wilde wel komen spelen. Toen dacht ik 'nu even afwachten en kijken of we toestemming krijgen'." Na een gesprek met de burgemeester van Den Helder kwam duidelijkheid dat er geen toestemming kwam. "Je voelt je dan even niet gesteund", zegt Smit. 'Het voelt ook gênant als je dan mensen weer moet afbellen. Zeker omdat de theaters verder overal in de regio wel meedoen: Alkmaar, Hoorn en ook op Texel. En wij krijgen heel vaak de vraag of we ook meedoen." Regels Burgemeester Jan de Boer van Den Helder heeft begrip voor de situatie in de cultuursector, maar is met handen gebonden: "Die toestemming kon ik niet geven. Ik moet mij als burgemeester ook aan de regels houden. Ik kan niet zeggen 'omzeil de wet maar'. En welke actie volgt daarna? Met dit soort acties leg je de druk bij de burgemeesters neer en je moet je afvragen of dat goed is. Ik moet nu uitleggen waarom ik me aan de regels houd." Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.

Wij krijgen veel vragen of wij ook meedoen woensdag aan Kapsalon theater. Alles was daarvoor geregeld en wij waren er... Posted by Theater de Kampanje on Monday, January 17, 2022

De Boer was vorige week mede-ondertekenaar van een brandbrief aan het kabinet over de huidige maatregels en ondersteunde een motie bij de Vereniging Nederlandse Gemeentes om meer langetermijnperspectief voor ondernemers: "Het begon allemaal met de situatie rond de detailhandel. Daarna sloot de horeca aan. Het ging allemaal om het perspectief. Gelukkig konden de winkels alweer open, maar de horeca nog niet." De gemeentes in Noord-Holland Noord houden ondertussen het 'handhaven met gezond verstandprincipe' aan. "Afgelopen weekend zijn er bij ons zes horecazaken open geweest. Die hebben een brief gekregen dat we dat gesignaleerd hebben en dat we er vanuit gingen dat het eenmalig was. Verder niks", zegt De Boer. Ludiek "Wij zijn nu aan het schoonmaken zodat morgen alles netjes is", zegt Berry Lussenburg van theater De Toegift in Den Hoorn. Daar is geen overleg geweest met de gemeente. "We gaan om 15.00 uur open voor de gasten. Die kunnen dan, keurig op afstand, wachten tot ze aan de beurt zijn voor een knipbeurt. Het wordt een ludieke actie, maar wel netjes. De horeca is bijvoorbeeld niet open." Het theater in Den Hoorn krijgt niet de minste artiest om de actie kracht bij te zetten. "We zijn benaderd door het management van Theo Maassen dat hij hier wilde spelen", legt Lussenburg uit. "Hij komt een leesvoorstelling geven, een soort try-out. Hij speelt een uur zodat we om 17.00 uur - keurig op tijd - dicht zijn, net als de kappers dat zelf nu ook moeten." Tekst gaat verder onder het Facebookbericht.

VOLGEBOEKT! Ook Theater De Toegift opent de deuren voor de roep van cabaretiers! Met een ludieke actie vragen zij... Posted by De Toegift Klif 12 on Sunday, January 16, 2022