Geen kapper beschikbaar in Twisk, kapsalontheater gaat niet door

Het initiatief van het kapsalontheater is afkomstig van cabaretiers Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge. Omdat kapsalons afgelopen weekend weer de deuren mochten openen, in tegenstelling tot de culturele sector, werd bedacht om theaters eenmalig om te dopen tot wachtkamer van een kapsalon.

René Smit uit Twisk werd enthousiast van deze ludieke actie en sloot zich aan. In 2017 kocht hij samen met zijn vrouw Gerda de kerk, waarmee twee dromen uitkwamen: wonen in een monumentaal gebouw en tegelijkertijd optredens organiseren. Door corona zijn er in de afgelopen twee jaar amper concerten gehouden in de kerk, waar normaal gesproken 140 bezoekers in kunnen.

Verdomhoekje

"Ik snap dat we met z'n allen in een pandemie zitten en wil ook echt niet op de stoel van het kabinet gaan zitten", vertelt Smit. "Maar ik heb wel het idee dat de cultuur heel vaak in een verdomhoekje zit. Je zou er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om in de ochtend de winkels te openen en in de middag de horeca en theaters. Dan verspreid je de pijn een beetje. Nu krijgen sommige sectoren helemaal niets."

Het idee was om woensdag van de Theaterkerk een 'wachtkamer' te maken, waarin 30 tot 35 bezoekers wachten om naar de kapper te gaan. Tegelijkertijd zouden er optredens zijn van verschillende acts. Dat gaat dus niet door.

Kappers

"Ik heb van alles geprobeerd, maar alle kappers hebben het natuurlijk druk, nu ze weer open mogen. Dat snap ik", zegt Smit. Een alternatief zag hij niet zitten. "Iemand opperde nog om een 'salon voor innerlijke rust' te openen, maar dan schiet het zijn doel voorbij. Ik vond het juist in combinatie met een kapsalon een sterke actie."