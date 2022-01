Alkmaar gaat handhaven bij cultuurprotest: "Wat niet mag, mag niet"

Een gesprek, een waarschuwing en pas in het laatste geval sancties: tijdens het cultuurprotest dat morgenmiddag in Alkmaar plaatsvindt bij onder andere theater De Vest en het Stedelijk Museum, zal op dezelfde manier worden gehandhaafd als zaterdag bij het protest van de horeca gebeurde. Dat heeft burgemeester Anja Schouten vanmiddag laten weten.

Op meerdere plekken in het land wordt morgen door culturele instellingen geprotesteerd tegen de langere sluiting van de culturele sector. Theater De Vest is voor de actie omgedoopt tot kapsalon en het Stedelijk Museum tot sportschool. Hiervoor is gekozen omdat deze sectoren wel weer open zijn.

'Wat niet mag, mag niet'

"Ik heb echt begrip voor de nood van de cultuursector. En dan met name voor de makers", aldus burgemeester Schouten. "De zzp'ers die het echt op eigen kracht moeten doen. Die hebben het echt heel zwaar."

Toch zal de gemeente het protest niet gedogen: "Wat niet mag, mag niet." De burgemeester vervolgt: "Culturele instellingen mogen op dit moment niet de deuren openen. Dit betekent dat wij op eenzelfde manier zullen handhaven als wij zaterdag deden toen de horeca-actie voerde. We gaan het niet gedogen, niet toestaan, maar met gezond verstand handhaving inzetten."

Hierbij benadrukt de burgemeester dat 'handhaven' meer is dan enkel sancties opleggen wanneer een ondernemer zich niet aan de regels houdt. "Handhaven begint met een gesprek." Daarna wordt er gewaarschuwd. Eerst mondeling, dan schriftelijk. Pas daarna kunnen eventuele sancties worden opgelegd.

'Horecaprotest tot 17.00 uur netjes verlopen'

Schouten vertelt dat telkens wordt bekeken of een bepaalde vorm van handhaving past bij de situatie. Bij het horecaprotest van afgelopen zaterdag nam de gemeente in hun overwegingen mee dat het gesprek met horeca-ondernemers goed verliep en de protesten elders in het land gedoogd werden.

Ze vertelt dat het horecaprotest zaterdag tot vijf uur 'wat mij betreft netjes is gegaan'. Daarna werd het wel erg druk op de Platte Stenenbrug: "Dat is natuurlijk niet wat je wilt zien", vertelt Schouten.

In een eerder statement lieten gemeente Alkmaar en de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Alkmaar, al weten dat de beelden van een mensenmassa op de Platte Stenenbrug 'geen recht doen aan de feitelijke situatie'.