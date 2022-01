Ook Haarlemse cultuur op de barricade: squatten in Frans Hals, Theater De Liefde wordt kapper

Je haar laten knippen in het theater, fitnessen in een museum en een buurtcentrum als beautysalon. Morgen voeren ook in Haarlem culturele instellingen actie tegen het coronabeleid. Ze vragen aandacht omdat ze het niet eens zijn dat zij hun deuren nog niet mogen openen.

Dat er morgen een krachttraining wordt gegeven in het Frans Hals Museum, is niet verwonderlijk. Volgens een woordvoerder van het museum zijn sport en cultuur allebei belangrijk voor mensen. "Daar komt bij dat commerciële doorstroomlocaties wel gewoon open zijn, dus waarom wij niet als culturele doorstroomlocatie?", aldus het museum.

Demonstratief is in Verhalenhuis Haarlem de film 'I am Greta' om 20.30 uur te zien. In Pletterij kan je in de namiddag met een gratis kopje thee of koffie luisteren naar het Goede Gesprek dat Jan Hoekema heeft met Mart van de Wiel. Buurtcentrum Badhuis wordt voor een middag een beautysalon waar je je nagels kunt laten doen en je haar kan laten knippen.

Kortom: volop actie in Haarlem. Volgens het Frans Halsmuseum is het belangrijk om als culturele sector samen te protesteren. "Met meerdere organisaties door heel het land kan je meer bereiken. Deze acties gaan sowieso de aandacht trekken. Dit wordt een eyeopener", aldus het museum.

Coronaregels

Tijdens alle acties gelden de normale voorzorgsmaatregelen. Dit om te bewijzen dat de veiligheidsprotocollen van de instellingen net zo goed werken als in andere sectoren. Dat betekent: reserveren, toegang met coronapas, gebruik van mondkapjes en anderhalve meter afstand houden.