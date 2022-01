Asielaanvrager Mo moet wekelijks vijf uur reizen om zich te melden bij AZC

Hij is misschien wel de bekendste straatjournaalverkoper van Haarlem: de 59-jarige Mohamed Rugamana. In 2006 kwam hij naar Nederland en nog altijd wacht hij op een verblijfsvergunning. Doordat hij nog geen status heeft, moet hij zich iedere donderdag melden bij het AZC in Dronten. Een reis met veel overstappen van meer dan vijf uur.

Omdat zijn eerste aanvraag is afgewezen heeft hij sinds april 2019 een herziende aanvraag ingediend. Hij heeft daarbij hulp van zijn advocaat mevrouw Hagg. "Zijn procedure loopt inderdaad al lang", laat ze aan NH nieuws weten. "Eigenlijk mag dat maximaal zes maanden duren."

Het vervelende is dat de dienst die verantwoordelijk is voor de aanvragen de IND niet meer in gebreke gesteld kan worden. "Je kan de IND in asielzaken niet meer in gebreke stellen en dat was een sterk wapen. Maar door de drukte bij de dienst is dat nu niet meer mogelijk", aldus de advocate.

Dronten

Volgens Mo heeft ook corona effect op zijn lange procedure. En waar hij enorm van baalt, is dat hij niet dichter in de omgeving van Haarlem zich zou kunnen melden. "Ik heb daar ernstige ruzie over gehad", vertelt zijn advocaat. Maar er zijn meer voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld in Zutphen wonen en zich in Groningen moeten melden."

De advocaat begrijpt de meldplicht wel. "Het moet wel duidelijk zijn waar je bent. Sommige mensen maken er misbruik van of verdwijnen in de illegaliteit."

