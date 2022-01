Horeca is open en voert actie met hulp van Jos Wienen: "Lekker hoor dat barricadebier"

Voor vijf uur lijkt er geen lockdown te zijn in het centrum van Haarlem. Vandaag voeren veel horecazaken actie en openen zijn hun deuren uit onvrede tegen het kabinetsbesluit dat deze sector nog niet open mag. "Och wat heb ik dit gemist zeg."

Mensen staan in de rij bij een marktkraam, winkels zijn voorzichtig open en zelfs op het terras zitten mensen. Voor precies vijf uur lijkt het een gewone zaterdagmiddag omdat óók de horeca haar deuren heeft geopend.

En dat is opvallend omdat dit eigenlijk niet mag van het Kabinet. Dat gasten nu toch biertjes kunnen drinken of een restaurant kunnen bezoeken is voor een groot deel te danken aan de Haarlemse burgemeester Jos Wienen.

Officieel niet open

Hij snapt maar al te goed dat de horeca actie wil voeren. Al mogen de zaken officieel niet open, tot vanmiddag vijf uur zal de Haarlemse handhaving alleen waarschuwingen uitdelen. Is de zaak na vijven nog open (of worden de coronaregels voor die tijd overtreden) dan kunnen er wel boetes worden uitgedeeld.

Protestpils en barricadebier

Stamgast van Café de Vijfhoek, Ton van der Hoeve is ontzettend blij dat hij vandaag weer aan de toog kan zitten. "Ik vind dit een heel fijne manier van actievoeren", glundert hij. "Beter dan in de kou op het Malieveld staan."