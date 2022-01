Kruis van koksjassen vraagt aandacht voor gesloten horeca: "Dit is een begrafenis"

De actie is opgezet door Jozua Jaring onder andere bekend van restaurant Ratatouille. Volgens hem is het nu tijd voor actie omdat er vanavond tijdens de persconferentie geen versoepelingen voor de horeca worden aangekondigd door het kabinet.

Begrafenis

"Al twee jaar hebben we niets van ons laten horen en het water staat bij veel collega's aan de lippen", zegt Jaring. Het kruis van de koksbuizen staat dan ook symbool voor een begrafenis. "Het is op", vervolgt Jaring. "Het kan niet zo langer doorgaan, de koek is op. Dit is een begrafenis voor de horeca."

Burgemeester

Jaring heeft vanochtend gesproken met de Haarlemse burgemeester Jos Wienen. "Die doet er alles aan om ons te ondersteunen", zegt Jaring. Momenteel is de burgervader in overleg over het coronabeleid, misschien kan hij nog iets betekenen voor de actievoerders. Maar naar alle waarschijnlijk kan hij niet zoveel uitvoeren en moet hij de regels handhaven.

Jaring gaat dan ook kijken wat hij na de persconferentie van vanavond om 19.00 uur voor verdere acties gaat organiseren. "Maar ik hoop echt dat iedereen ons ondersteunt. We moeten gewoon open. Winkelen op afspraak, heet bij ons gewoon reserveren."