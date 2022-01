Eendaagse opening horeca trok veel publiek: "Ik vind dit een fijne manier van actievoeren"

De burgerlijke ongehoorzaamheid van veel horeca-exploitanten die hun zaak vandaag in strijd met de coronaregels toch openden, werd door heel de provincie met gejuich ontvangen. Van Zandvoort tot aan 't Gooi zaten de terrassen weer als vanouds vol en werd de kassa tijdens de eendaagse opening flink gespekt.

Horeca in Alkmaar open voor een middag - Hedwig Gouddsmit

Terrassen van Alkmaarse kroegen op het Waagplein die het doorgaans van de late uurtjes moeten hebben, waren vanochtend al goed gevuld. "Ik ben blij dat het weer even kan", zegt een gast op het terras van 't Hartje. Zoals veel andere gasten hoopt ook hij dat de horeca snel weer volledig open mag. Onder horeca-ondernemers heerst vooral onbegrip dat hun geduld en (financiële) uithoudingsvermogen opnieuw op de proef worden gesteld. "We hebben bewezen dat we het kunnen en elke keer zijn we de laatste die beloond worden", zegt de eigenaar van café De Eenhoorn tegen NH Nieuws. Artikel gaat door onder de video

Horeca Alkmaar - NH Nieuws

Door de straten in het centrum van Zandvoort galmde stipt om 13.00 uur 'You'll never walk alone'. Die evergreen was door middenstanders gekozen om solidariteit te betuigen aan horecaondernemers, die in tegenstelling tot winkeliers in ieder geval de komende tien dagen nog geen gasten mogen ontvangen. Artikel gaat door onder video

Horecaprotest in Zandvoort: You'll never walk alone galmt door Zandvoortse straten - NH Nieuws

Toch stonden ook de Zandvoortse kroegbazen en restauranteigenaren vandaag op de barricaden. Uit protest waren al hun terrassen vandaag tussen 13.00 uur en 17.00 uur geopend. Er werd niet geserveerd en alcohol is verboden, maar wie binnen een drankje haalde, was vrij om dat op het terras te nuttigen. En ondanks de motregen lieten veel gasten zich dat geen twee keer vertellen. Lunchen buiten de deur Ook in Haarlem waren tot 17.00 uur veel horecazaken geopend. Nadat burgemeester Wienen had gezegd dat er tot die tijd alleen zou worden gewaarschuwd, en niet zou worden gehandhaafd, sloten steeds meer zaken zich bij het protest aan. En dus genoten tientallen gasten vanmiddag van een lunch in Brasserie Bruis in de Lange Veerstraat. Stamgast van Café de Vijfhoek, Ton van der Hoeve is ontzettend blij dat hij vandaag weer aan de toog kon zitten. "Ik vind dit een heel fijne manier van actievoeren", glundert hij. "Beter dan in de kou op het Malieveld staan." Artikel gaat door onder de video

Horeca voert actie - NH Nieuws

Verschillende horecazaken in Amsterdam sloten zich ook aan bij de protestactie en openden de deuren. Burgemeester Halsema gaf vrijdag nog aan dat er van ondernemers verwacht wordt dat ze zich aan de regels houden en dat er geen gedoogbeleid geldt. Het ging onder meer om de twee zaken van presentator Gordon. "Ik snap dat ze niet alles tegelijk doen, maar ik heb wel het idee dat de horeca elke keer aan het kortste eind trekt", zei een klant die in de koffiebar van Gordon bij het Museumplein zat. Terrence Bhiekharie, manager van de koffiebar, zegt dat de situatie onhoudbaar was en dat gasten veilig zullen worden ontvangen.

De horeca in Amsterdam voert actie en was open. - NH Nieuws

Inwoners van 't Gooi konden vanmiddag terecht bij zo'n tien à vijftien Hilversumse horecazaken. "Het is bizar dat mensen weer kunnen winkelen en wij dicht moeten blijven", doet Ciske Epema van de Barbier tegenover NH Nieuws zijn beklag. Ook in Bussum werd er geprotesteerd door tegen de regels in open te gaan. Zo kon je vanavond een hapje eten bij Zorba de Griek. Volgens eigenaar Jianna Manolus is de actie met de gemeente Gooise Meren afgestemd, maar dat klopt volgens de gemeente niet. Toch worden gasten waarschijnlijk niet tussen het voor- en hoofdgerecht weggestuurd. "We zullen gewoon handhaven, maar niet direct de deuren sluiten", aldus een woordvoerder.