De opvallendste verhalen van NH Sport: Tallon Griekspoor krijgt schop onder z'n hol

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 3: tennisser Tallon Griekspoor wil met coach Raemon Sluiter naar de top.

Verslaggever Stephan Brandhorst sprak met Griekspoor daags na zijn uitschakeling op de US Open tegen Novak Djokovic. Sindsdien maakte de Nieuw-Venneper onder leiding van Sluiter grote sprongen op de wereldranglijst en verloor hij zelfs geen enkele wedstrijd. Bovendien zette de 25-jarige Griekspoor een ongeëvenaarde reeks neer door vijf Challengertoernooien op rij te winnen.

Tallon Griekspoor is tussen de bedrijven door even in Nederland - NH Sport / Stephan Brandhorst