De opvallendste verhalen van NH Sport: Thom de Boer combineert topsport met fulltime baan

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 6: financieel analist en bovenal zwemmer Thom de Boer.

Voor de in Alkmaar geboren zwemmer, tegenwoordig woont hij in Amsterdam, is zijn sport niet zijn werk. De vrijeslagspecialist was in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio, waar hij in actie kwam, zelfs nog druk met het analyseren van cijfers. De Boer werkt naast zijn topsportcarrière ook veertig uur als financieel analist bij Amsterdam Sloterdijk.

"De combinatie is goed te doen", zegt De Boer over zijn unieke topsportleven. Verslaggever Stephan Brandhorst zocht De Boer op tijdens zijn werk en ging ook met hem mee naar het Sloterparkbad waar hij een van zijn laatste trainingen afwerkte voor de Spelen.

In de olympische finale op de 50 meter vrije slag werd De Boer achtste. Afgelopen week pakte hij op de WK kortebaan nog brons op de estafette, Op de 50 meter vrije slag eindigde hij op de WK als vijfde.

