De opvallendste verhalen van NH Sport: stotterende huurling Joris Kramer

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 8: stotteren deert Go Ahead Eagles-verdediger Joris Kramer niet meer.

Zelf praat hij er gemakkelijk over. "Vroeger frustreerde het me, maar nu heb ik er geen moeite meer mee."

De eredivisionist uit Deventer huurt Kramer dit seizoen van AZ. Verslaggever Erik-Jan Brinkman zocht hem op rond Wereldstotterdag. De 25-jarige Kramer heeft daar al zijn hele leven last van en vindt het fijn dat er aandacht voor is.

De verdediger is bij Go Ahead een vaste waarde in de achterhoede. Kramer speelde dit seizoen veertien wedstrijden in de eredivisie en maakte daarin één doelpunt.

