Balende Thom de Boer na finale 50 meter vrij, wel brons met de estafettemannen

Voor Thom de Boer was de slotdag van de WK kortebaan in Abu Dhabi er eentje vol finales. De Amsterdammer zwom eerst met de estafettemannen en kwam een uur later in actie op de 50 meter vrije slag. Dat deed hij met wisselend succes.

Met de estafettemannen kroonde De Boer zich eerder dit jaar tot Europees kampioenen. Samen met Jesse Puts, Kenzo Simons en Stan Pijnenburg bleven zij toen Italië voor, maar dit keer konden zij de Italianen niet bijbenen. Slotzwemmer De Boer ging als vierde het water in en moest een groot gat dichten. Daar slaagde hij in door de snelste tijd te zwemmen en bezorgde Nederland het brons. Italië pakte de wereldtitel en Rusland werd tweede.

Op zijn individuele afstand kwam De Boer een uur later in actie. Met 21,06 seconden kwam hij op de 50 meter vrije slag niet in de buurt van het goud. De 29-jarige zwemmer tikte als vijfde aan en moest bijna een halve seconde toegeven op winnaar Benjamin Proud, die 20,45 seconden noteerde. "Ik ben zoveel meer waard dan deze tijd", zegt De Boer na afloop van zijn race.

Toussaint

Voor Kira Toussaint eindigde de wereldkampioenschappen in mineur. De zwemster uit Assendelft kwam niet door de halve finales op de 50 meter rugslag. De wereldrecordhoudster op die afstand noteerde de tiende tijd.

"De power heb ik al de hele week niet, maar dit is gewoon echt niet goed. Ik ben op", zegt Toussaint, die twee weken voor het WK ziek is geweest, bij de NOS. "Daarna is het niet echt meer teruggekomen. Ik vind het heel moeilijk. Op een WK kan dat natuurlijk niet gebeuren."