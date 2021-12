De opvallendste verhalen van NH Sport: de spierballen van William Bonac

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 9: spierbundel William Bonac.

Het is de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor bodybuilders, Mr. Olympia in het Amerikaanse Orlando. In de voorbereiding op deze wedstrijd zocht verslaggever Thomas Brood bodybuilder Bonac op in zijn gym in Hoofddorp. Daar vertelde de krachtpatser dat hij op een bijzondere plaats kennis leerde maken met het vak.