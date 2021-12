De opvallendste verhalen van NH Sport: 'De Kist' is niet meer

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 7: 'De Kist' is niet meer.

Op 24 november overleed op 81-jarige leeftijd Simon Kistemaker. In 2017 maakte Thomas Brood een serie over "De Kist". Wij filmden hem tijdens zijn revalidatie. Ook haalden wij herinneringen op op zijn zolder in Heemskerk. Van George Best tot Türkiyemspor en van Telstar tot prachtige anekdotes van Hans Kraaij jr.

