Dominante Djokovic een maatje te groot voor Tallon Griekspoor op US Open

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd om voor een verrassing te zorgen op de US Open. De tennisser uit Nieuw-Vennep verloor zijn tweederondepartij in drie sets van de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic: 6-2, 6-3 en 6-2.

Griekspoor won in het Arthur Ashe Stadium in New York met de nodige moeite zijn eerste servicegame en twee games later brak Djokovic de Nederlander al voor het eerst. De Servische titelfavoriet trok uiteindelijk de eerste set naar zich toe door maar twee games af te staan.

In de tweede set kwam Griekspoor van een 3-0 achterstand sterk terug tot 4-3. Djokovic gaf daarna echter even wat gas bij en won uiteindelijk ook de tweede set. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar en drievoudig winnaar van de US Open kwam ook in de laatste set niet meer in de problemen. Griekspoor kreeg in de zesde game van de derde set nog wel drie breakpoints, maar ook deze werden door Djokovic weggewerkt waarna de Serviër de wedstrijd afmaakte met een ace.

Debuut op US Open

De 25-jarige Griekspoor maakte zijn debuut op de US Open en stond voor het eerst in de tweede ronde van een Grand Slam-toernooi. In de aanloop naar het toernooi had Griekspoor problemen met zijn visum en daardoor kon de tennisser uit Nieuw-Vennep pas vorige week donderdag afreizen naar de Verenigde Staten.