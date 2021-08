Tallon Griekspoor dankzij afmelding Federer rechtstreeks naar hoofdtoernooi US Open

Tallon Griekspoor mag zich opmaken voor het hoofdtoernooi van de US Open. De tenniser uit Nieuw-Vennep is door de afmelding van Roger Federer toegelaten en is daardoor niet verplicht tot het spelen van het kwalificatietoernooi.

Griekspoor bezet momenteel de 109de plaats op de wereldranglijst. In 2018 en 2019 deed hij al pogingen om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken, maar dat lukte hem niet. In 2018 strandde hij in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi en in de 2019 reikte hij tot de derde en laatste ronde.

Voor Griekspoor wordt het zijn derde keer dat hij aantreedt in het hoofdtoernooi van een Grand Slam-toernooi. Eind juli verloor hij in de eerste ronde kansloos van Alexander Zverev en op de Australian Open in 2020 strandde hij ook in de eerste ronde.

De US Open staat op de kalender van 30 augustus tot en met 12 september in New York. Het is nog niet bekend tegen wie Griekspoor het in de eerste ronde moet opnemen.