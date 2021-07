Blessure laat tennisser Griekspoor opgeven in tweede ronde Gstaad

Tallon Griekspoor heeft vroegtijdig moeten opgeven in de tweede ronde van het ATP-toernooi in Gstaad, Zwitserland. De 25-jarige tennisser uit Nieuw-Vennep speelde tegen de Fransman Benoît Paire, die de eerste set won (6-4). Hierna gaf Griekspoor op vanwege last aan zijn hamstring.