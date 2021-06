Tallon Griekspoor na één ronde klaar op Wimbledon

Een droom, maar geen droomdebuut. Het debuut van tennisser Tallon Griekspoor op Wimbledon begon en eindigde vanmiddag direct op baan één. Griekspoor legde het in drie sets af tegen Alexander Zveverev.

De nummer zes van de wereld was met 6-3, 6-4 en 6-1 te sterk in een partij die bij het begin van de tweede set vanwege de regen werd onderbroken.

De tennisser uit Nieuw-Vennep, 124e op de wereldranking, plaatste zich vorige week voor het eerst in zijn carrière voor het fameuze grastoernooi na een sublieme comeback. Griekspoor versloeg in de laatste ronde van de kwalficaties, na een 2-0 achterstand in sets, Arthur Fary.

Het was voor Griekspoor niet zijn eerste optreden op een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar maakte hij zijn opwachting in de Australian Open. Ook toen sneuvelde hij in de eerste ronde.