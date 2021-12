Het bizarre seizoen van Tallon Griekspoor: recordstreak en enorme stijging op ranglijst

"Het was een bizar jaar met een mega mooie streak aan het einde", zegt tennisser Tallon Griekspoor over zijn succesjaar. De Nieuw-Venneper maakte grote sprongen en zette een ongeëvenaarde reeks neer door vijf Challengertoernooien op rij te winnen.

Het bizarre jaar van Tallon Griekspoor - NH Sport / Stephan Brandhorst

Na twee weken welverdiende vakantie stond Griekspoor alweer op de baan bij NTC De Kegel in Amstelveen. Een vakantie naar Barcelona en een paar dagen thuis hebben hem goed gedaan. "De eerste dagen was ik echt nog aan het nagenieten van het jaar en dan komt het besef een beetje van wat ik gedaan heb." Daarin presteerde Griekspoor het bijna onmogelijke. Hij won in totaal acht Challengertoernooien, waarvan vijf op rij aan het einde van het jaar. Dat lukte een tennisser nog nooit. "Van tevoren had ik dit nog nooit durven dromen."

Quote "Van tevoren had ik dit nog nooit durven dromen" tennisser tallon griekspoor

Vlak na de uitschakeling op de US Open sprak NH Sport nog met Griekspoor. Toen verloor hij kansloos in de tweede ronde van Novak Djokovic, maar sindsdien bleef Griekspoor 26 wedstrijden op rij ongeslagen. Door zijn prestaties is hij nu geklommen naar de 65ste plaats op de wereldranglijst. Vuur aan de schenen De komende weken staan voor Griekspoor in het teken van de Australian Open. Eerst komt hij in actie op het NK tennis in Amstelveen en vliegt vervolgens naar Australië voor twee toernooien. Door zijn huidige ranking hoeft hij in tegenstelling tot voorheen dit keer geen kwalificatietoernooi meer te spelen voor het grand slam-toernooi.

Quote "Hij zal in ieder geval anders naar mij kijken dan drie maanden geleden op de US Open" tallon griekspoor over Novak Djokovic

"Als je in de eerste ronde een Djokovic loot, dan wordt het heel pittig. Daar ben je van afhankelijk." De Serviër zal de ontwikkelingen van de Noord-Hollander ook zien. Mochten de twee elkaar treffen op de Australian Open, dan is de nummer één van de wereld gewaarschuwd. "Ik denk dat ik ze dit keer meer het vuur aan de schenen kan leggen. Ik moet ertoe in staat zijn als ik de vorm van de afgelopen weken door kan trekken. Hij zal in ieder geval anders naar mij kijken dan drie maanden geleden op de US Open." Bekijk hieronder de video van Griekspoor na zijn avontuur op de US Open.

Tallon Griekspoor is tussen de bedrijven door even in Nederland - NH Sport / Stephan Brandhorst