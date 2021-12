De opvallendste verhalen van NH Sport: clubrenner presteert het onmogelijke

Tot en met oudjaarsdag nemen we je mee langs de meest bijzondere reportages die wij als sportredactie dit jaar maakten. Onze eigen top-10 over 2021. Met vandaag op nummer 4: wielrenner Bert Lemmen schrijft wielerhistorie door de Topcompetitie te winnen.

NH Sport ging in oktober de hele dag mee met de wielerploeg van West-Frisia. In het kielzog van de renners en al stuiterend over de Zeeuwse kasseien maakten wij de bovenstaande reportage.

Morgenochtend zie je wie er op 3 staat!