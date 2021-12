Per direct messenverbod in Drechterland maar 'geen verband steekpartij Hoogkarspel'

De gemeente Drechterland verbiedt sinds dinsdag het bij je dragen van gevaarlijke voorwerpen, zoals messen en steekwapens. Het ingevoerde verbod staat niet in verband met de recentelijke steekpartij op de kermis in Hoogkarspel. Dat bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws/WEEFF. "Het verbod op messen en steekwapens was al een langer lopende wens."

Net als de gemeente Zaanstad, waar in november het messenverbod met twee jaar werd verlengd, wordt ook in Drechterland het bij je dragen van mensen en steekwapens verboden. Het verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

"We willen hiermee het signaal afgeven dat het bezit van messen en steekwapens niet normaal is en tegengegaan moet worden", benadrukt een woordvoerder. "Het gaat om een landelijk probleem waarvoor wetgeving in de maak is. Ondertussen willen wij het hier – preventief – voor zijn en hebben het daarom via de APV alvast zo geregeld."

Steekpartij kermis

Kort geleden werd de gemeente opgeschrikt door een gewelddadige beroving en steekpartij. Eind september werd een 15-jarige jongen uit Hoogkarspel op de kermis door twee mannen van zijn fiets getrokken, waarna hij in zijn hoofd werd gestoken. Het mes ging dwars door zijn schedel heen, maar wonder boven wonder overleefde hij de steekpartij. Een 18-jarige Venhuizer en een 17-jarige Alkmaarder werden al vrij snel door de politie opgepakt.

Uitbreiding gebiedsverbod

Bij ernstige misdragingen kan voortaan in Drechterland een tijdelijk gebiedsverbod worden opgelegd. Voorheen was dat gedurende een tijdsbestek van 24 uur, maar dat is nu veranderd naar 48 uur. Nieuw is dat er ook een gebiedsverbod kan worden opgelegd voor de duur van een meerdaags evenement, zoals op een kermis.

Ook het gebruik van lachgas is in de gemeente niet langer meer toegestaan. "Binnen afzienbare tijd wordt ook een landelijk verbod op lachgas verwacht", aldus de woordvoerder.