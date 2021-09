18-jarige man aangehouden voor steekpartij kermis Hoogkarspel

Een 18-jarige man uit Venhuizen is gisteravond aangehouden. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij het steekincident op de kermis in Hoogkarspel afgelopen weekend, waarbij een 15-jarige jongen gewond raakte. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Het 15-jarige slachtoffer werd afgelopen zaterdagnacht van zijn fiets getrokken op de Noordervoert in Hoogkarspel. Twee mannen vielen hem aan en mishandelden hem met vermoedelijk een mes. Daarna gingen de mannen er op de fiets van het slachtoffer vandoor.

De jongen is vervolgens zelf naar de ambulancepost gelopen aan de Sluisweg, zo ongeveer 500 meter verderop. Hij was ernstig gewond aan zijn hoofd en werd meegenomen naar het ziekenhuis. Inmiddels is hij thuis om te herstellen.

Praten

De politie deed eerder al een oproep aan getuigen zich te melden, omdat het onderzoek stroef verliep. Een aantal getuigen wilde namelijk niet met de politie praten. Naast deze zware mishandeling, werden afgelopen weekend ook twee agenten mishandeld in Hoogkarspel, bij een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. "Laf en onacceptabel", reageerde een ontstemde burgemeester Michiel Pijl op het voorval.

Intussen speelt in Hoorn al de zorg voor de komende kermis, de (uitgestelde) kermisweekend van Zwaag op 20 oktober aanstaande. Het CDA stelt vragen aan het college hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden, of er permanent politie gestationeerd kan worden en of cameratoezicht kan worden gehouden.