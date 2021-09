Getuigen willen niet met politie praten na steekincident bij kermis in Hoogkarspel

Het onderzoek naar het steekincident van afgelopen zaterdag in Hoogkarspel verloopt moeizaam omdat getuigen niet met de politie willen praten, dat meldt de politie vandaag. Een 15-jarige jongen werd zaterdagnacht van zijn fiets getrokken en gestoken. Het slachtoffer is uit het ziekenhuis en doet vandaag aangifte.

Adobe Stock

De tiener werd zaterdagnacht rond 00.40 uur van zijn fiets getrokken op de Noordervoert in Hoogkarspel. Twee mannen vielen hem aan en mishandelden hem met vermoedelijk een mes. Daarna gingen de mannen er op de fiets van de 15-jarige vandoor. De jongen is vervolgens zelf naar de ambulancepost gelopen aan de Sluisweg, zo ongeveer 500 meter verderop. Hij was ernstig gewond aan zijn hoofd en werd meegenomen naar het ziekenhuis. De politie laat weten dat hij het ziekenhuis inmiddels heeft verlaten en thuis verder herstelt. Niet iedereen wil praten De recherche heeft al een aantal getuigen gesproken, maar doet alsnog een oproep om informatie. "Het onderzoek wordt bemoeilijkt omdat sommige getuigen niet met de politie willen praten", meldt de politie vandaag. "Om toch klaarheid in het onderzoek te verkrijgen wijst de politie erop dat tips ook anoniem kunnen worden doorgegeven via Meld Misdaad Anoniem." De fiets van de jongen - waarop de twee daders zijn gevlucht - is teruggevonden in de omgeving van de Noordervoert. De politie onderzoekt of er sporen op te vinden te zijn. Het gaat om een zwarte Batavus herenfiets. Lees verder onder de kaart.

Naast deze zware mishandeling, werden afgelopen weekend ook twee agenten mishandeld in Hoogkarspel, bij een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. Het was afgelopen weekend kermis in het dorp. Het geweld zorgde voor een smet op een verder goed verlopen kermis, vertelt burgemeester Michiel Pijl. Onacceptabel Pijl vindt de incidenten "laf, schandalig en volstrekt onacceptabel". "Hopelijk worden de daders van zowel het geweld tegen de agenten als het steekincident snel gepakt. Deze manier van kermis 'vieren' hoort niet thuis in ons dorp", zo liet de burgemeester gisteren weten.