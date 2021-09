Burgemeester over incidenten kermis Hoogkarspel: 'Laf en onacceptabel

Burgemeester Michiel Pijl van Drechterland is ontstemd over de incidenten tijdens de kermis van Hoogkarspel. Daarbij werd onder meer een jongen neergestoken en raakten bij ongeregeldheden ook agenten gewond. "Het is laf, schandalig en volstrekt onacceptabel", laat hij weten aan NH Nieuws/WEEFF.

Zaterdagnacht werd een jongen van 15 buiten het kermisterrein van z'n fiets getrokken en neergestoken. "Ik heb de familie van het slachtoffer gesproken. Het gaat fysiek weer wat beter met het slachtoffer, maar het mag duidelijk zijn dat dit grote impact heeft op het slachtoffer, zijn gezin en de omgeving." 'Dit hoort niet thuis in ons dorp' Gisteren ging het opnieuw mis. Bij een confrontatie tussen tientallen jongeren raakten twee agenten gewond. Daarbij is een 23-jarige inwoner gewond geraakt. "Hopelijk worden de daders van zowel het geweld tegen de agenten als het steekincident snel gepakt. Deze manier van kermis 'vieren' hoort niet thuis in ons dorp!" Het was een behoorlijke smet op een verder goed verlopen kermis, aldus de burgemeester. "Het was fijn dat er weer een evenement was waar iedereen elkaar kon ontmoeten. Bij Bantam en de Eerste Aanleg was het prima geregeld en was de sfeer uitstekend. 'Hier waren we echt aan toe', was een opmerking die veel te horen was." Toch laten de incidenten met groepen jongeren een nare bijsmaak achter. "De politie en boa’s waren in flinke getale aanwezig en hebben dit zo goed mogelijk in banen kunnen leiden, ook met inzet van gebiedsverboden en aanhoudingen. Ik heb veel respect voor de inzet van boa’s en politie die erger hebben voorkomen." Burgemeester Michiel Pijl roept mensen die iets gezien hebben op zich te melden bij de politie.