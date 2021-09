Hond tussen de gevonden voorwerpen: "De eerste gast die na kermis bleef slapen"

In een uitgaansweekend wordt van alles verloren: sleutels, pinpassen of telefoons, maar bij Bantam Hoogkarspel hadden ze afgelopen nacht een wel heel bijzonder gevonden voorwerp: een Amerikaanse Staffordshireterriër. Het dier werd vanmorgen opgehaald en is weer terecht bij de eigenaar.

Bantam Hoogkarspel

De hond liep gisteravond los over straat, vlak in de buurt van Bantam. Daar werd het dier gespot door kermisgangers, en uiteindelijk gevangen. In de zoektocht naar de eigenaar besloot Ellen Krijnzen, mede-eigenaar van Bantam Hoogkarspel, om het dier in huis te nemen. "Wij hebben nog een hond, dus dacht ik dat 'ie daar mooi bij kon", vertelt Ellen aan WEEFF/NH Nieuws. Er werd een oproep gedaan op sociale media, in de hoop de eigenaar van de hond snel te vinden. Net als rijbewijzen en sleutels werd de hond, met foto's, vermeld tussen de gevonden voorwerpen.

Quote "Ik had verwacht dat ie binnen het half uur opgehaald zou worden" Ellen Krijzen, bantam hoogkarspel

De chip van de hond werd nagelezen, maar de gegevens die daarop stonden vermeld bleken niet meer te kloppen. Daarop werd besloten dat het dier bij de familie Krijnzen kon overnachten. "Ik had verwacht dat hij binnen een half uur opgehaald zou worden", zegt Ellen. "Je zou toch denken dat je een hond snel mist." Vannacht was ze tot half zeven aan het werk en had de eigenaar zich nog niet gemeld. "Dan kon ie maar net zo goed blijven slapen. Het is de eerste gast die bij ons na kermis is bleven overnachten", lacht ze. Niet alleen Ellen vond de situatie apart, ook het personeel kon wel lachen om dit bijzondere gevonden voorwerp. "Degenen die 's nachts bleven helpen zijn allemaal bij 'm langs geweest om met 'm te knuffelen. Het was een komische situatie, en ook een heel enthousiast dier. Ik zit nu onder de schrammen, maar dat heb ik er graag voor over." Vanmorgen kreeg Ellen bericht van de familie van de eigenaar. Om half tien werd de hond, die de naam Bo blijkt te hebben, opgehaald en terug naar huis gebracht.

‼️Onze loge is zojuist opgehaald‼️ Dag Bo, het was gezellig met je. Bedankt voor je enthousiasme en alle krassen op me... Posted by Bantam Hoogkarspel on Sunday, September 26, 2021

