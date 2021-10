17-jarige Alkmaarder langer vast voor steekpartij kermis Hoogkarspel

Vervolgens ging het tweetal er op de fiets van het 15-jarige slachtoffer vandoor. De jongen is zelf naar de ambulancepost gelopen, waar hij geholpen is aan de verwondingen aan zijn hoofd.

In het weekend van de kermis in Hoogkarspel zijn ook twee agenten mishandeld bij een vechtpartij tussen twee groepen jongeren. De politie deed eerder nog een extra oproep aan getuigen, omdat niet iedereen wilden praten .

