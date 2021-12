Kamervragen BIJ1 over anti-Zwarte Pietdemonstratie, gemeente wil vooral rust

Drie dagen na de ongeregeldheden tijdens de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet in Volendam is het nog steeds het gesprek van de dag in het dorp. Ook op landelijk niveau komt er een gesprek over de oliebollen en eiergooiende Volendammers en marktkooplieden , nu Sylvana Simons van BIJ1 Kamervragen heeft gesteld.

Wethouder Wim Runderkamp van Edam-Volendam sprak zich eerder als enige bestuurder van de gemeente écht uit over de gang van zaken. Hij schreef in een betoog op Facebook voor Zwarte Piet te zijn, maar nog meer voor de vrijheid van meningsuiting. Dat stuk is inmiddels verwijderd van het sociale platform.

Vrijheid van meningsuiting

"De kern van de boodschap is dat ik vind dat vrijheid van meningsuiting twee kanten op werkt", zegt hij in een korte telefonische reactie tegen NH Nieuws. Hij zag dat aan beide 'kampen' misgaan: "Het gaat erom hoe je met elkaar om wilt gaan. Je moet kunnen accepteren dat mensen van beide kanten er andere meningen over hebben."

Sylvana Simons van BIJ1 veroordeelt de aanval 'op vreedzame antiracismedemonstranten, waarmee het recht op demonstratie hen met geweld is ontnomen'. Ze stelt Kamervragen en wil onder andere wat er is gedaan om de demonstranten te beschermen op het moment dat er allerlei dingen naar ze gegooid werden. Ook wil ze een tijdlijn van de gebeurtenissen, dringt ze aan op een onderzoek naar de gebeurtenissen en wil ze informatie over een mogelijke aanpak van geweld tegen demonstranten en journalisten.

Reactie

Burgemeester Lieke Sievers laat weten niet voor onze camera te willen reageren. Een woordvoerder van de gemeente schrijft dat Sievers geen reactie heeft op de Kamervragen van BIJ1. "Kamervragen zijn voor de kamer om te beantwoorden. Als de gemeente wordt gevraagd om zaken toe te lichten, dan doen we dat", schrijft de woordvoerder.

Burgemeester Sievers laat weten dat er "mogelijk op termijn een gesprek gaat plaatsvinden met Kick Out Zwarte Piet. "Het is nu van belang dat we met elkaar de rust weer vinden."

Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet reageerde niet vandaag. Desgevraagd zegt wethouder Runderkamp niet te weten of er nog over de ongeregeldheden gepraat gaat worden in de gemeenteraad.